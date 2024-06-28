У п'ятницю, 28 червня, Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання флангового захисника Іана Маатсена. Бірмінгемський клуб заплатив Челсі за цей трансфер 35 млн фунтів стерлінгів – рекордну суму в поточне літнє трансферне вікно.

Челсі погодив продаж фіналіста Ліги чемпіонів прямому конкуренту

22-річний нідерландець підписав контракт до літа 2030 року. Раніше він належав Челсі з 16-річного віку. Відтоді Іан встиг пограти в оренді за Чарльтон, Ковентрі Сіті, Бернлі та Борусію Д. У складі "джмелів" він дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, у якому зіграв у стартовому складі.

Зараз Маатсен перебуває на Євро-2024 у складі збірної Нідерландів. Він потрапив до заявки в останній момент – після травми Френкі де Йонга.

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