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Астон Вілла – Манчестер Сіті: онлайн-відеотрансляція фіналу Кубка ліги за участю Зінченка

18:25 1141 Читать на русском
Астон Вілла – Манчестер Сіті: онлайн-відеотрансляція фіналу Кубка ліги за участю Зінченка
Астон Вілла – Манчестер Сіті: стартові склади та відеотрансляція фіналу Кубка ліги

Астон Вілла у матчі за Кубок ліги зіграє проти Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

41’ Мбвана Саматта
 
Серхіо Агуеро 20’
Родрі 30’
20’ Серхіо Агуеро
30’ Родрі
41’ Мбвана Саматта

Фінальний матч Кубка ліги Астон Вілла – Манчестер Сіті розпочався о 18:30 за київським часом. Бірмінгемці на шляху до Вемблі подолали Крю Александру, Брайтон, Вулверхемптон, Ліверпуль і Лестер, а манкуніанці – Престон, Саутгемптон, Оксфорд і Манчестер Юнайтед.

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Олександр Зінченко розпочав фінал у стартовому складі. Відеотрансляцію та текстовий онлайн поєдинку проводить "Футбол 24".

Стартові склади:

Астон Вілла: Ніланд – Жільбер, Енгельс, Мінгз, Таргетт – Накамба, Дуглас Луїс – Ель-Мохамаді, Гріліш, Ель-Газі – Самата

Запасні: Рейна, Конса, Тейлор, Хуріхейн, Лансбері, Трезеге, Девіс

Манчестер Сіті: Браво – Вокер, Стоунз, Фернандіньо, Зінченко – Родрі, Гюндган, Давід Сілва – Фоден, Агуеро, Стерлінг

Запасні: Едерсон, Жезус, Де Брюйне, Бернарду Сілва, Марез, Отаменді, Менді

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