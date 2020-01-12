toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО

Астон Вілла – Манчестер Сіті: Зінченко вдруге поспіль не потрапив до заявки "містян"

17:43 798 Читать на русском
Астон Вілла – Манчестер Сіті: Зінченко вдруге поспіль не потрапив до заявки "містян"
Астон Вілла – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Манчестер Сіті гостює на Вілла Парк в рамках 22 туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 
Ріяд Марез 18’
Ріяд Марез 24’
Серхіо Агуеро 28’
Габріел Жезус 45+1’
18’ Ріяд Марез
24’ Ріяд Марез
28’ Серхіо Агуеро
45+1’ Габріел Жезус

Матч Астон Вілла – Манчестер Сіті розпочнеться о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн. Відеотрансляцію від Setatnta Sports можна переглянути безпосередньо в цій новині.

Зінченко переглядав дербі на трибуні Олд Траффорд поруч з фанами Манчестер Сіті – вони в захопленні

Олександр Зінченко в другому матчі поспіль опинився поза заявкою команди. На його позиції сьогодні зіграє Бенжамен Менді.

Стартові склади

Астон Вілла: Ніланд – Нгойо, Мінгс, Наус – Ельмохамаді, Дрінквотер, Дуглас Луїс, Хуріхейн, Тейлор – Гріліш – Ель Газі.

Запасні: Калініч, Жільбер, Честер, Накамба, Ленсбері, Трезеге, Вассілев.

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунз, Фернандінью, Менді – де Брюйне, Родрі, Д.Сілва – Марез, Агуеро, Жезус.

Запасні: Браво, Вокер, Стерлінг, Гюндоган, Б.Сілва, Отаменді, Фоден.

"Український Коларов!" Зінченко зіграв ключову роль в оригінальному задумі Пепа, класно забив і порушив бойкот

blog_ava
"Новий Каріус" і "Рятівник Роналдо": Лунін як герой Кубка Іспанії перед черговим трансфером – реакція преси та фанів
17:00
5522
Теги
Англія Головне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Астон Вілла Астон Вілла Олександр Зінченко Олександр Зінченко Астон Вілла - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Реал Мадрид
20:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук