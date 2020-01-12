Астон Вілла – Манчестер Сіті: Зінченко вдруге поспіль не потрапив до заявки "містян"

Манчестер Сіті гостює на Вілла Парк в рамках 22 туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Астон Вілла – Манчестер Сіті розпочнеться о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн. Відеотрансляцію від Setatnta Sports можна переглянути безпосередньо в цій новині.

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Олександр Зінченко в другому матчі поспіль опинився поза заявкою команди. На його позиції сьогодні зіграє Бенжамен Менді.

Стартові склади

Астон Вілла: Ніланд – Нгойо, Мінгс, Наус – Ельмохамаді, Дрінквотер, Дуглас Луїс, Хуріхейн, Тейлор – Гріліш – Ель Газі.

Запасні: Калініч, Жільбер, Честер, Накамба, Ленсбері, Трезеге, Вассілев.

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунз, Фернандінью, Менді – де Брюйне, Родрі, Д.Сілва – Марез, Агуеро, Жезус.

Запасні: Браво, Вокер, Стерлінг, Гюндоган, Б.Сілва, Отаменді, Фоден.

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