Астон Вілла обіграла Евертон у 2 турі чемпіонату Англії 2022/23. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Астон Вілла – Евертон – 2:1: відео голів і огляд матчу 13 08 2022 – Миколенко потрапив у стартовий склад, АПЛ 2022/23

Звітний матч був для обох команд шансом набрати перші очки у новому сезоні. В рамках першого туру Астон Вілла та Евертон зазнали поразок від Бонмута і Челсі відповідно.

Астон Вілла переграла Евертон у 2 турі АПЛ – Миколенко знову рятує і створює супермомент, провал екс-зірок Барселони

Віталій Миколенко знову відіграв увесь поєдинок, але старань українця виявилося недостатньо. Взагалі сьогодні забивала виключно Астон Вілла. Щоправда, Люка Дінь пригадав своє мерсисайдське минуле і відправив м'яч у власні ворота.