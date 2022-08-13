Астон Вілла – Евертон – 2:1 – відео голів і огляд матчу
17:46 - Читать на русском
Астон Вілла обіграла Евертон у 2 турі чемпіонату Англії 2022/23. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
31’ Денні Інгз
86’ Еміліано Буендія
Люка Дінь 87’
31’ Денні Інгз
86’ Еміліано Буендія
87’ Люка Дінь
Звітний матч був для обох команд шансом набрати перші очки у новому сезоні. В рамках першого туру Астон Вілла та Евертон зазнали поразок від Бонмута і Челсі відповідно.
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Віталій Миколенко знову відіграв увесь поєдинок, але старань українця виявилося недостатньо. Взагалі сьогодні забивала виключно Астон Вілла. Щоправда, Люка Дінь пригадав своє мерсисайдське минуле і відправив м'яч у власні ворота.
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