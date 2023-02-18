Астон Вілла приймає Арсенал у 24 турі АПЛ. Дізнавайтесь склади та посилання на онлайн-трансляцію у цій новині.

Протистояння бірмінгемців і лондонців на Вілла Парк відкриває програму 24 туру англійської першості. Дуель стартує о 14:30. Олександр Зінченко традиційно розпочинає з перших хвилин.

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Сьогодні у 26-річного захисника невеликий ювілей – він проводить 20 поєдинок у всіх турнірах за Арсенал. В АПЛ у червоній футболці це його 16-й матч. З результативних дій в Олександра поки одна гольова передача ще в першому турі чемпіонаті.

"Каноніри" посеред тижня поступились Манчестер Сіті й вперше за тривалий час втратили лідерство АПЛ. Астон Вілла йде у середині таблиці. В Україні зустріч показуватиме Setanta Sports, цей канал доступний і на MEGOGO. Водночас Футбол 24 традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію.

Стартові склади команд

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Жоржінью, Едегор, Джака – Сака, Нкетія, Троссар.

️ ???????? ️



White returns in defence

Jorginho x Xhaka in midfield

Trossard makes first league start



Let's do this - together! pic.twitter.com/2JU8yPY7ph — Arsenal (@Arsenal) February 18, 2023

Астон Вілла: Мартінес – Морено, Мінгз, Конса, Кеш – Буендія, Камара, Луїс, Макгінн – Воткінс, Коутінью.

Introducing your Aston Villa team to face Arsenal. #AVLARS pic.twitter.com/UhpgLrs2mk — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 18, 2023

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