Астон Вілла в рамках 16-го туру АПЛ 2023/24 приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 16-го туру АПЛ 2023/24 між Астон Віллою та Арсеналом розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports, а Футбол 24 опише основні події в текстовому онлайні.

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Олександр Зінченко повертається до основи Арсенала після 27 хвилин проти Лутона. Для українця це 15-й матч в нинішньому розіграші АПЛ. У попередніх 14-ох він оформив гол та асист.

Стартові склади

Астон Вілла:

Арсенал:

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