Фейл Асенсіо проти колишньої команди у відеоогляді матчу Астон Вілла – ПСЖ – 3:2
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У вівторок, 15 квітня, Астон Вілла здолала ПСЖ у повторному чвертьфіналі Ліги чемпіонів (3:2). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
34’ Юрі Тілеманс
55’ Джон Макгінн
57’ Езрі Конса
11’ Ашраф Хакімі
27’ Нуно Мендеш
11’ Ашраф Хакімі
27’ Нуно Мендеш
34’ Юрі Тілеманс
55’ Джон Макгінн
57’ Езрі Конса
Вілла "горіла" 0:2 до 27-ї хвилини домашнього матчу з ПСЖ, але в підсумку все ж змогла порадувати Бірмінгем перемогою. Команда Унаї Емері взяла себе в руки і зусиллями Тілеманса, Макгінна і Конси вийшла вперед.
ПСЖ програв матч-відповідь з Астон Віллою, але пройшов у півфінал ЛЧ – Рашфорд і Ко ледь не закамбечили з 1:5
До повноцінного камбеку Віллі залишалося забити один м'яч, але орендований у ПСЖ Марко Асенсіо програв Доннаруммі дуель під час виходу один на один. Можна сказати, що саме "вигнанець" Луїса Енріке подарував ПСЖ четвертий вихід у півфінал ЛЧ за останні шість років.
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