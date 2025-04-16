Вілла "горіла" 0:2 до 27-ї хвилини домашнього матчу з ПСЖ, але в підсумку все ж змогла порадувати Бірмінгем перемогою. Команда Унаї Емері взяла себе в руки і зусиллями Тілеманса, Макгінна і Конси вийшла вперед.

ПСЖ програв матч-відповідь з Астон Віллою, але пройшов у півфінал ЛЧ – Рашфорд і Ко ледь не закамбечили з 1:5

До повноцінного камбеку Віллі залишалося забити один м'яч, але орендований у ПСЖ Марко Асенсіо програв Доннаруммі дуель під час виходу один на один. Можна сказати, що саме "вигнанець" Луїса Енріке подарував ПСЖ четвертий вихід у півфінал ЛЧ за останні шість років.