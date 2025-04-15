Астон Вілла – ПСЖ: перед матчем ЛЧ увімкнули гімн Ліги Європи – феєрична реакція зірок обох клубів
Перед поєдинком 1/4 фіналу Ліги чемпіонів стався кумедний інцидент.
Астон Вілла прийняла вдома французький ПСЖ в другому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів. Перед початком гри стався незвичний для престижного турніру момент – замість традиційного гімну ЛЧ пролунав гімн Ліги Європи.
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Багато гравців обох команд відреагували на неочікувану композицію з подивом або посмішкою, а дехто навіть не став спокійно слухати гімн.
Нагадаємо, ПСЖ та Астон Вілла зустрічаються у другому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перший матч між командами завершився перемогою парижан з рахунком 3:1.
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