Астон Вілла прийняла вдома французький ПСЖ в другому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів. Перед початком гри стався незвичний для престижного турніру момент – замість традиційного гімну ЛЧ пролунав гімн Ліги Європи.

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Багато гравців обох команд відреагували на неочікувану композицію з подивом або посмішкою, а дехто навіть не став спокійно слухати гімн.

Нагадаємо, ПСЖ та Астон Вілла зустрічаються у другому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перший матч між командами завершився перемогою парижан з рахунком 3:1.

Strange incident:



The Europa League anthem was played by mistake during the Aston Villa vs. Paris match instead of the Champions League anthem.



Look at Players' reactions pic.twitter.com/F5u5ZjUTcE — KinG £ (@xKGx__) April 15, 2025

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