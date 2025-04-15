Астон Вілла – ПСЖ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Астон Вілла у рамках матчу-відповіді чвертьфіналу ЛЧ приймає ПСЖ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між Астон Віллою та ПСЖ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Перша зустріч завершилась перемогою парижан у рідних стінах з рахунком 3:1.
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Стартові склади
Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Конса, Торрес, Дінь – Камара, Онана – Роджерс, Тілеманс, Макгінн – Рашфорд
Запасні: Ольсен, Проктор, Дісасі, Мінгз, Маатсен, Богард, Барклі, Бейлі, Ремзі, Воткінс, Асенсіо
ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш – Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Кварацхелія, Дембеле, Барколя
Запасні: Сафонов, Тенас, Кімпембе, Ернандес, Беральдо, Дуе, Кан Ін Лі, Маюлу, Зар-Емері, Рамуш, Мбає
Астон Вілла – ПСЖ: анонс матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів