Ліга Європи не покидає Рашфорда та Емері

Бірмінгемці налаштовувались на справжню битву, адже після поразки у Парижі треба було відігрувати два голи. "Вілла Парк" зустріла футболістів гігантським банером, а наелектризована атмосфера відчувалась навіть через телеекрани. Принц Вільям, звісно ж, перебував з дітьми на трибунах.

Все було дуже серйозно. Тим більш дотепним виглядала ситуація перед стартовим свистком – футболісти вишикувались, аби послухати гімн Ліги чемпіонів – можливо, останній для "вілланів" у сезоні – але місцевий діджей увімкнув гімн Ліги Європи. Хтось із гравців посміхався, а хтось не розумів, що відбувається.

Особливо смішною ця ситуація виглядала для Рашфорда. Маркус тікав від Ліги Європи з Манчестера у Бірмінгем, несподівано витіснивши Воткінса з основного складу на матч-відповідь. Втім, Ліга Європи все одно наздогнала нападника. Можливо, це був хід під Унаї Емері – щоб той почув мелодії улюбленого турніру й пробудив у собі звіра?

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Астон Вілла поплатилась за сміливість. Контратаки ПСЖ – магія

Одразу зі стартовим свистком і до самого фінального господарі підтримували високу інтенсивність гри без м'яча. Англійці не боялись накривати ПСЖ високим пресингом, хоча й розуміли небезпеку французів у перехідних фазах. Унаї Емері йшов all-in – Астон Вілла ризикувала втратити все.

І втратила. Ставка згоріла вже на 11-й хвилині Рашфорд втратив м'яч, після чого Париж вилетів у стрімку контратаку. У її завершенні Дембеле виконав простріл, який вибив Мартінес – втім, м'яч відскочив точно на Хакімі. Ашраф тут же розстріляв ворота. 0:1.

Зміщення Ашрафа в цій ситуації стало вирішальним. Марокканець ще задовго до прострілу змінив вектор руху, по діагоналі влітаючи з правого флангу в центр штрафного. Саме туди м'яч і прилетів.

Господарі огризнулись двома реальними моментами. На 19-й хвилині метушня при кутовому вилилась у скидку на Пау Торреса, після якої іспанець пробивав з лівого кута воротарського. Доннарумма парирував. На 23-й же Роджерс вгатив з-за меж карного майданчика у дальній нижній – трохи неточно!

Покарання за марнотратство та сміливість прилетіло вже на 27-й хвилині. "Віллани" пішли у високий пресинг і непогано заганяли парижан, однак одна поперечна передача й одна на хід по флангу вилились у контрратаку 4-в-2. Дембеле пробіг вздовж бровки й прострілив на лінію півкола, а Нуну Мендеш завдав удару другим дотиком – рикошетом від лівої стійки м'яч влетів у ворота. 0:2!

Знову ж таки, показовою стала варіативнісь ПСЖ. При першому взятті воріт Дембеле розташовувався праворуч, а фулбек Хакімі влітав у центр штрафного. При другому лівий фулбек Мендеш опинився в "зоні 14", а Усман розташувався ліворуч. Так за сумою двох матчів парижани оформили 1:5.

Втім, до перерви ангілйці зуміли відіграти один гол зусиллями Тілеманса, якому вдався класний удар з рикошетом від Пачо. 1:2 і 2:5 за сумою двох матчів.

Гімн Ліги Європи пробудив звіра

Все ж, дотепна помилка організаторів зіграла свою роль. Унаї Емері вирішив, що фінал Ліги Європи вже зовсім поруч – звір прокинувся. У другому таймі Астон Вілла шокувала ПСЖ настільки, що гості навіть моментів не створювали. Господарі ще сильніше пресингували, рідко дозволяючи перейти центральне коло.

Що найбільш важливо, бірмінгемці створювали моменти й пішли на камбек. Вже на 53-й хвилині Рашфорд міг забивати, скориставшись помилкою захисників і вирвавшись на рандеву з Доннаруммою, однак переграти кіпера йому не вдалося. На 55-й же Макгінн зрівняв рахунок, отримавши скидку від Рашфорда й смачно вгативши у ліву дев'ятку – 2:2!

На 56-й хвилині Астон Вілла могла забити ще один гол. Героєм міг стати Рашфорд, який з дистанції спрямовував м'яч під хрестовину, але Доннарумма врятував Париж. Втім, подальший кутовий таки приніс 3:2 – це Конса отримав пас від Рашфорда й метрів з 19-ти пробив під праву стійку. За сумою двох матчів рахунок скоротився до 4:5!

Ще через три хвилини Астон Вілла мала робити 5:5. Чергова подача з кутового завершилась замиканням у виконанні Тілеманса – м'яч летів у ліву дев'ятку. Бути б голу, якби не карколомний стрибок і сейв Доннарумми!

ПСЖ спробував заспокоїти гру стерильними перекатами. Гра дійсно дещо збавила оберти, однак стратегічно нічого не змінилося – команда Луїса Енріке не могла нормально скомбінувати на чужій половині, припускалась великої кількості втрат і терпіла уколи бірмінгемців. Так, вже на 70-й хвилині Пау Торрес довгим закиданням виводив свіжого Асенсіо віч-на-віч – Доннарумма виручив і тут.

Лише після цього гості змогли відвести гру від власних воріт і створити кілька своїх моментів. Так, на 78-й хвилині Мартінесу довелося парирувати непростий постріл Дембеле із середньої дистанції, а на 85-й Хакімі продерся крізь двох захисників на правий кут воротарського – подальший удар завершився сейвом голкіпера. Точно так же завершився аналогічний слалом Дуе в компенсований час.

Але останнє слово залишилось за Бірмінгемом. Господарі навалились на штрафний і провели атаку зі щільним ударом Маатсена – постріл був щільним і пройшов метрів з 12-ти, однак Пачо встиг його заблокувати! Зрештою, фінальний свисток зафіксував прохід ПСЖ у півфінал, але "Вілла Парк" проводжала своїх футболістів стоячи й аплодуючи.

Вилітати з ЛЧ потрібно так, як Астон Вілла й Борусія Дортмунд у чвертьфіналі 2024/25. Це було славне полювання.