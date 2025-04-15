Астон Віллу в Парижі не змогли врятувати ні швидкий гол, ні 7-матчева переможна серія за плечима. Навіть підтримки принца Вільяма не вистачило, аби уникнути поразки – ПСЖ забив у відповідь тричі, домінуючи за всіма показниками. Французький чемпіон ніколи не виглядав настільки монструозно, як зараз.

ПСЖ отримав арешт банківських рахунків – в усьому "винен" Мбаппе

Prens William, taraftarı olduğu Aston Villa’ya PSG maçı öncesi destek veriyor. pic.twitter.com/2wYjfPUX0F — Yeni Açık (@yeniacikcom) April 10, 2025

За результативністю у всіх турнірах парижани поступаються тільки Барселоні (127 голів), а за очікуваними голами вони лідирують серед усіх команд із топ-5 ліг (120,1 xG). Також вони є першими у Європі за кількістю ударів (907), влучань у площину (376) та моментів (243).

Особливо вражає форма Дембеле – Усман залишається найкращим бомбардиром провідних чемпіонатів у 2025 році, забивши 24 голи.

До слова, FAVBET дав прогноз на перший матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між Астон Віллою та ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Унаї Емері – 3,35. На тріумф підопічних Луїса Енріке фахівці дають 2,12.

Загалом, у складі ПСЖ є одразу чотири футболісти, які були залучені до 5+ голів у цьогорічній Лізі чемпіонів – це Дембеле (9), Хакімі, Барколя (по 6) і Дуе (5). Це вже багато говорить про різноманітність векторів і варіантів атак. ПСЖ сповідує максимально агресивний футбол, досягаючи результату через володіння.

До цього базису Луїс Енріке додав ідею універсальності виконавців. Усі гравці ПСЖ, крім центрбеків, часто обмінюються позиціями, маніпулюють схемою суперника, зміщуються в різні зони залежно від рухів партнерів тощо.

Втім, не слід недооцінювати французів при роботі без м'яча. У поточному розіграші ЛЧ парижани видають аж 11,8 високих повернень за гру, а загалом вони провели 146 високих повернень володіння – 36 із них завершились ударом по воротах суперника.

ПСЖ відзначаються надзвичайною злагодженістю переміщень у персональному пресингу й особливо агресивно реагує на втрати. Навіть Ліверпуль не витримав подібного тиску. У домашці підопічні Луїса Енріке накривали мерсисайдців по всьому полю з перших же секунд, змусивши вибивати м'яч лонгболами.

Величезну роль у чорновій роботі відіграє парочка португальських центрхавів ПСЖ – Невеш та Вітінья. Вони надзвичайно легко зберігають м'яч і відкриваються під тиском суперника, що зробило різницю у протистоянні з Ліверпулем.

У боротьбі дана ланка теж працює грандіозно, а особливо виділяється Невеш. Жоау є лідером ЛЧ як за кількістю високих пресинг-дій (651, рекорд турніру), так і за числом відбирань (42, більше робив тільки Каземіро).

Враховуючи всі ці фактори, поразка Астон Вілли на Парк де Пренс зовсім не здивувала. Хоча Унаї Емері підготував аж три варіанти низького / середнього блоку – з чотирма, п'ятьма і навіть шістьма гравцями в задній лінії. "Десятка" Макгінн при цьому міг опускатись в опорну зону, вінгер Ремзі ситуативно сідав шостим захисником, а Камара падав до центрбеків.

Тим не менш, у Парижі саме англійці відкрили рахунок, забивши першим влучанням у площину. Це і не дивує – "віллани" теж мають сильних виконавців у передній лінії. Воткінс, Роджерс і Рашфорд оформили по 12+ результативних дій у 2025 році, а орендований у ПСЖ Асенсіо провів вже 8 голів, включно з трьома у ЛЧ. Лише у ПСЖ і Барселони є більше гравців, які набили двозначні цифри результативності після Нового року.

Тілеманс, своєю чергою, видав 532 точних передачі у цьогорічній ЛЧ, причому 104 з них виявились розрізними. А ще було 45 відновлень володіння та 19 відбирань. Статистика яскраво демонструє, хто відповідає за перехідні фази й креатив Астон Вілли – сьогодні дуже багато залежатиме саме від Юрі.

Нічого неможливого у футболі не існує. ПСЖ у останніх семи плей-офф ЛЧ вилітав тричі, маючи перевагу в два голи після першої зустрічі. Одного разу парижани взагалі примудрилися вилетіти після 4:0 – так, у суперниках була Барселона з Мессі, але ж рік тому французи двічі програли Борусії (0:1, 0:1) при грандіозній перевазі за моментами. Хоча Дортмунд тоді претендував лишень на п'яту позицію в Бундеслізі.

Нинішня Астон Вілла виглядає на порядок міцнішою за тих "джмелів", тож інтрига жива. Звісно, пройти далі буде дуже важко – настільки потужної гри від ПСЖ у ХХІ столітті ще не бачили – але команда грає вдома. Принц Вільям знову завітає на стадіон, а втрачати бірмінгемцям нічого. Ідеальні умови для написання футбольної казочки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бейлі (Астон Вілла; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Астон Вілла – ПСЖ

Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Конса, Мінгс, Дінь – Камара, Тілеманс – Роджерс, Макгінн, Рашфорд – Воткінс

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш – Жоау Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Кварацхелія, Дембеле, Барколя

Прогноз "Футбол 24" – прохід ПСЖ

ПСЖ відпочивав увесь тиждень, а до складу після травми повернувся капітан і центрбек Маркіньйос. Астон Вілла ж розгромила Саутгемптона на вихідних, однак низці лідерів Унаї Емері надав відпочинок – а значить у кондиціях парижани навряд чи переважатимуть бірмінгемців. Все залежатиме від менталки, реалізації класу й тактики.

У першому аспекті команди рівні, а за другим ПСЖ все ж має відчутну перевагу – команда і створює більше, і забиває, і робить це шедеврально. Залишається сподіватись на геній Унаї Емері, але він перемагав Луїса Енріке лишень 2 із 11 разів. Хоча оборонний блок баска не дозволив ПСЖ забити в позиційній атаці в основний час.

Круто, однак Астон Вілла занадто багато дозволяла французам. Витримувати такий шалений тиск і при цьому думати про камбек з 1:3 майже нереально. Навіть Ліверпуль по грі не зміг зламати ПСЖ, тож і в Астон Віллу не віриться. Звісно, дива трапляються – і може навіть за якусь нічию англійці зачепляться – але до півфіналу пройде команда Луїса Енріке.

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