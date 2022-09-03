Манчестер Сіті на виїзді розійшовся миром з Астон Віллою у 6-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Перша 45-хвилинка була доволі нудною для пересічного вболівальника. По перерві "містяни" оговтались і забили – де Брюйне подав, Холанд на дальній стійці замкнув. Для Ерлінга це 10 гол за 6 матчів АПЛ, йому найшвидше за всю історію змагань вдалось досягти такої позначки.

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Бейлі відповів красивим результативним ударом по воротах Едерсона. Манчестер Сіті мав ще чимало моментів, щоб забити, але реалізація була на не найкращому рівні. Команда Гвардіоли з 14-ма очками залишилася другою, Астон Вілла набрала 4 пункти та покинула зону вильоту.