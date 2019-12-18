Астон Вілла – Ліверпуль – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Астон Вілла без проблем впоралася з дублем Ліверпуля в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Англія, Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу

Астон Вілла – Ліверпуль – 5:0

Голи: Хуріхейн, 14, Бойс, 17 (автогол), Коджія, 37, 45, Веслі, 90+2

Дублюючий склад мерсисайдців нічого не зумів протиставити бірмінгемцям. Ще після першого тайму рахунок був 4:0 на користь господарів, які в кінцівці поєдинку забили ще один м'яч.

Астон Вілла розгромила резерв Ліверпуля і вийшла до півфіналу Кубка англійської ліги

Нагадаємо, основа Ліверпуля на чолі з Юргеном Клоппом перебуває в Катарі, де сьогодні проведе півфінальний матч Клубного чемпіонату світу проти Монтеррея. Переможець цього матчу у фіналі зіграє з Фламенго.