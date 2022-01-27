Словацька Дунайска Стреда відпустила Данила Бескоровайного в Астану, повідомляє сайт казахського клубу.

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22-річний українець виступатиме за казахів на правах оренди, угода розрахована до кінця сезону. Також в Астани буде право першочергового викупу Данила.

В Україні оборонець виступав за Волинь. З 2018-го Данило перебуває у структурі Дунайскої Стреди. Нагадаємо, Бескоровайний у складі збірної України U-20 став тріумфатором чемпіонату світу-2019.

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