Астана підсилилась українським чемпіоном світу U-20
16:44 - Читать на русском
Данило Бескоровайний переїхав у Казахстан.
Словацька Дунайска Стреда відпустила Данила Бескоровайного в Астану, повідомляє сайт казахського клубу.
Коноплянка завершує відхід із Шахтаря – європейський клуб обіцяє місце в основі
22-річний українець виступатиме за казахів на правах оренди, угода розрахована до кінця сезону. Також в Астани буде право першочергового викупу Данила.
В Україні оборонець виступав за Волинь. З 2018-го Данило перебуває у структурі Дунайскої Стреди. Нагадаємо, Бескоровайний у складі збірної України U-20 став тріумфатором чемпіонату світу-2019.
Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter