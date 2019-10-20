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Астана Григорчука впевнено перемогла Кайрат Есеоли в "українському" дербі лідерів чемпіонату Казахстану

21:06 318 Читать на русском
Астана Григорчука впевнено перемогла Кайрат Есеоли в "українському" дербі лідерів чемпіонату Казахстану
Астана – Кайрат / Сайт господарів

Черговий тур чемпіонату Казастану подарував протистояння Астани, яку очолює Роман Григорчук, та Кайрата, за який виступає наш форвард Адерінсола Есеола.

Чемпіонат Казахстану, 30 тур

Астана – Кайрат – 3:1

Голи: Томасов, 8 Хіжніченко, 61, Янга, 90+4 – Дугаліч, 69

Перед звітною зустріччю господарі відставали від Кайрата (лідера ліги) на п'ять очок, маючи гру в запасі. Команда Григорчука відразу взялася за справу і вже на 8 хвилині вийшла вперед завдяки голу Томасова. Господарі продовжили свій натиск, однак у першому таймі подвоїти перевагу не змогли.

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Друга половина вийшла значно видовищнішою – спочатку Астана зміцнила свої позиції, однак вже через вісім хвилин Дугаліч дав надію Кайрату на очки. Втім, не судилося – Янга скористався величезним розривом у обороні суперника і вбив інтригу – 3:1. Лідер бомбардирських перегонів КПЛ Есеола провалив матч – українець нічого не показав у атаці, а у першому таймі ще й записав у свій пасив жовту картку.

Становище на вершині таблиці за три тури до фінішу: 1. Кайрат – 62 очки; 2. Астана – 60 очок (гра в запасі); 3. Тобол – 59 очок (гра в запасі).

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