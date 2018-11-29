Астана – Динамо: де дивитись матч Ліги Європи

Київське Динамо поїхало в гості до казахської Астани в рамках групового етапу Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок групового етапу Ліги Європи Астана – Динамо відбудеться 29 листопада в Казахстані на Астана-Арена. Початок гри о 17:50 за київським часом.

Астана – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Матч Астана – Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 17:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Відзначимо, що Астана та Динамо перебувають за крок від виходу в плей-офф Ліги Європи. Команди мають в активі по 8 очок і лідирують у групі К. Перший матч між цими суперниками у Києві завершився нічиєю – 2:2.

Астана – Динамо: стартові склади на матч Ліги Європи