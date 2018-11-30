Астана – Динамо: Бурда – найкращий гравець матчу за версією WhoScored

Визначився найкращий гравець матчу Ліги Європи Астана – Динамо.

Авторитетний аналітичний ресурс WhoScored визнав захисника Динамо Микиту Бурду – найкращим гравцем матчу проти Астани.

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Оборонець отримав оцінку у 8,1 бал. Слід зауважити, що автор єдиного голу у грі Беньямін Вербіч оцінений у 7,3 бала за матч.

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Нагадаємо, Динамо перемогло Астану у 5 турі групового етапу Ліги Європи з рахунком 1:0. Завдяки цій перемоз кияни забезпечили собі перше місце у квартеті.