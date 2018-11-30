toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Астана – Динамо: Бурда – найкращий гравець матчу за версією WhoScored

12:04 959 Читать на русском
Астана – Динамо: Бурда – найкращий гравець матчу за версією WhoScored
Микита Бурда / ФК Динамо

Визначився найкращий гравець матчу Ліги Європи Астана – Динамо.

Авторитетний аналітичний ресурс WhoScored визнав захисника Динамо Микиту Бурду – найкращим гравцем матчу проти Астани.

Астана – Динамо – відео гола та огляд матчу

Оборонець отримав оцінку у 8,1 бал. Слід зауважити, що автор єдиного голу у грі Беньямін Вербіч оцінений у 7,3 бала за матч.

Астана – Динамо: Хацкевич-стайл, або Найнепомітніший гравець матчу дарує дострокове 1-е місце в ЛЄ при кепській грі

Нагадаємо, Динамо перемогло Астану у 5 турі групового етапу Ліги Європи з рахунком 1:0. Завдяки цій перемоз кияни забезпечили собі перше місце у квартеті.

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
Матч завершено
0 : 1
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Астана - Динамо Микита Бурда Микита Бурда
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
27
хв
Фортуна
21:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук