Астана – Динамо: Бойко відіграв 50-й єврокубковий матч у кар'єрі

Для голкіпера Динамо Дениса Бойка матч проти у Лізі Європи став ювілейним.

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Цей матч став 50-м в єврокубковим поєдинком кар'єрі воротаря киян Дениса Бойка.

Бойко став 3-м голкіпером українських клубів після Олександра Шовковського та Андрія П'ятова, які досягли цієї межі.

34 зустрічі Денис відстояв у воротах Дніпра, 16 – Динамо. 42 рази виходив на поле в Лізі Європи і 8 – в Лізі чемпіонів.

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