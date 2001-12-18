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Астана – Динамо: Бойко відіграв 50-й єврокубковий матч у кар'єрі

00:05 19 Читать на русском
Астана – Динамо: Бойко відіграв 50-й єврокубковий матч у кар'єрі
Денис Бойко / Фото: ФК Динамо

Для голкіпера Динамо Дениса Бойка матч проти у Лізі Європи став ювілейним.

У 5 турі Ліги Європи Динамомінімальо обіграло Астану.

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Цей матч став 50-м в єврокубковим поєдинком кар'єрі воротаря киян Дениса Бойка.

Бойко став 3-м голкіпером українських клубів після Олександра Шовковського та Андрія П'ятова, які досягли цієї межі.

34 зустрічі Денис відстояв у воротах Дніпра, 16 – Динамо. 42 рази виходив на поле в Лізі Європи і 8 – в Лізі чемпіонів.

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Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо Ліга Європи Астана - Динамо
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