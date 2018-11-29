Астана – Динамо: Алієв зробив прогноз на матч Ліги Європи

Екс-хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв вважає, що в матчі з Астаною "динамівці" захочуть реабілітуватись за власну поразку у поєдинку проти Олександрії.

"Перший матч у Києві завершився внічию – 2:2. Під завісу зустрічі Астана здобула своє очко. У Казахстані, звичайно, буде важко Динамо. Тим паче гра пройде на штучному газоні та після поєдинку з Олександрією, який "динамівці" програли.

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Думаю, що команда Хацкевича захоче показати хороший футбол. Особливо в Лізі Європи. На мій погляд, обидві команди заб’ють, але Динамо точно не програє. Сумніваюся, що футболісти "сидять на валізах" перед відпусткою. Перша частина сезону завершиться в середині грудня, ще три тижні роботи попереду.

Вважаю, що Динамо прагне реабілітуватися перед вболівальниками якісною грою. Отож мій вибір: обидві команди заб’ють, а Динамо точне програє в Астані", – передає слова Алієва FootballHub.

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