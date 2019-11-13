Аспрілья вмовив кілера не вбивати Чілаверта – відверте зізнання легендарного колумбійського форварда

Легендарний колумбійський екс-футболіст Фаустіно Аспрілья пригадав, як йому вдалось завадити убивству екс-голкіпера національної команди Парагваю Хосе Луїса Чілаверта після їхньої сутички у матчі відбірного турніру чемпіонату світу 1998 року.

"Відразу після закінчення матчу хтось подзвонив мені і сказав: "Мене звати Хуліо Фієрро, я чекаю вас у своєму готелі". Під час зустрічі чоловік сказав мені: "Нам потрібно, щоб ви дали дозвіл на розправу з цим товстуном Чілавертом". Я відповів: "Ви що, з глузду з'їхали? Що трапилося на полі, повинно залишитися на полі. За його межами все закінчується", – цитує Аспрілью BBC.

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Нагадаємо, у матчі Колумбія – Парагвай (1:2) після чергової сутички Аспрільї та Чілаверта суддя показав обом гравцям по червоній картці і вилучив їх з поля. До слова, Фієрро був відомий як людина з оточення відомого наркобарона Пабло Ескобара.

Аспірілья відомий своїми виступами за Парму та Ньюкасл – з італійським клубом Фаустіно здобув Кубок володарів кубків УЄФА-1993, Суперкубок УЄФА 1993 року та два Кубки УЄФА 1995 та 1999 років відповідно. У складі збірної Колумбії Аспрілья зіграв 57 матчів і забив 20 голів.

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