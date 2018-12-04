Аспілікуета підписав новий контракт з Челсі

Челсі оголосив про підписання нового контракту з іспанським захисником Сесаром Аспілікуетою.
Захисник Челсі Сесар Аспілікуета продовжив контракт з клубом. Нова угода 29-річного іспанця розрахована до літа 2022 року, інформує офіційний сайт лондонців.
Північний Лондон захоплює класним футболом, Баварія нарешті перемагає, а Барселона в шоколаді – підсумки євровікенду
Аспілікуета виступає за Челсі з 2012 року, перейшовши з Марселя. В сезоні 2018/19 іспанець провів всі 14 матчів в АПЛ. Цікаво, що починаючи з сезону 2015/16, тобто за 3,5 роки, захисник пропустив лише 2 поєдинки Прем'єр-ліги.
"Я радий продовжити своє перебування в Челсі. Відчуваю радість та відповідальність, захищаючи кольори цього клубу. Намагатимусь робити все, щоб тішити вболівальників Челсі", – заявив Аспілікуета після підписання угоди.
До слова, нещодавно Челсі продовжив контракт з Н'Голо Канте.