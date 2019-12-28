Аспілікуета назвав причини останніх невдач Челсі у домашніх матчах

Захисник і капітан Челсі Сесар Аспілікуета прокоментував поразку в домашньому матчі 19-го туру АПЛ проти Саутгемптона.

"Ми не зуміли здобути перемогу або бодай забити у двох останніх домашніх матчах, і це велика проблема, якщо ми хочемо зберегти стабільність і залишатися там, де хочемо бути. Вболівальники прагнуть бачити гру, яка дозволяє нам досягати результатів, а ми їм цього не даємо. Це правда, що на своєму полі ми іноді стикаємося з командами, які глибоко обороняються, набагато більше, ніж у своїх домашніх матчах, коли у нас є можливість знайти більше простору. Але рішення цієї проблеми залежить від нас.

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Уміння знайти стабільність і вийти на потрібний рівень гри вдома і на виїзді з будь-якими суперником залежить від нас. Ми знаємо, що в АПЛ складно грати у кожному матчі. Коли команди бачать, що ви втрачаєте очки на своєму полі, вони приїжджають до вас з більшою впевненістю. Ми повинні повернути цю повагу до себе в домашніх матчах", – наводить слова Аспілікуети прес-служба клубу.

Нагадаємо, лондонський клуб зазнав двох домашніх поразок в останніх трьох турах (проти Борнмута 0:1 і Саутгемптона 0:2) і посідає в чемпіонаті Англії четверту сходинку, маючи в своєму активі 32 пункти.

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