Аспас, яким цікавився Реал, продовжив контракт з Сельтою

Нападник Яго Аспас затримається у іспанській Сельті ще на 4 роки.

31-річний нападник домовився з іспанським клубом про підписання нового контракту. Нова угода діятиме до 2023-го року, повідомляє офіційний сайт Сельти.

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Нагадаємо, Аспас є вихованцем Сельти і майже всю кар'єру провів у клубі з Віго. У 2013-у нападник перейшов у Ліверпуль, але не зміг закріпитись у команді та транзитом через Севілью повернувся у рідну команду.

До слова, раніше повідомлялось, що футболістом цікавився мадридський Реал. ЗМІ навіть повідомляли, що "вершкові" узгодили трансфер гравця.

Зауважимо, у поточному сезоні Аспас через травму провів лише 23 матчі за Сельту, де забив 16 голів та відзначився 4 результативними передачами.