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Аспас: Це особливий день, моя сім'я приїхала і я забив

00:18 103 Читать на русском
Аспас: Це особливий день, моя сім'я приїхала і я забив
Яго Аспас / Фото: ФІФА

Вінгер збірної Іспанії Яго Аспас, який врятував нічию у матчі проти Марокко, поділився враженнями від поєдинку.

"Це особливий день! Моя сім'я приїхала подивитися матч, і я забив!

Іспанія – Марокко – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Що стосується 1/8 фіналу, Росія буде дуже складним суперником", – циту Аспаса офіційний сайт ФІФА.

Зазначимо, що Іспанія в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 зіграє з Росією, а Португалія побореться за путівку в 1/4 з Уругваєм.

ЧС-2018 Іспанія зіграла внічию з Марокко та зустрінеться з Росією в 1/8 фіналу

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