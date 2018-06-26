Аспас: Це особливий день, моя сім'я приїхала і я забив

Вінгер збірної Іспанії Яго Аспас, який врятував нічию у матчі проти Марокко, поділився враженнями від поєдинку.

"Це особливий день! Моя сім'я приїхала подивитися матч, і я забив!

Іспанія – Марокко – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Що стосується 1/8 фіналу, Росія буде дуже складним суперником", – циту Аспаса офіційний сайт ФІФА.

Зазначимо, що Іспанія в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 зіграє з Росією, а Португалія побореться за путівку в 1/4 з Уругваєм.

ЧС-2018 Іспанія зіграла внічию з Марокко та зустрінеться з Росією в 1/8 фіналу