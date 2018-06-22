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Аспас: Ми зробимо собі гірше, якщо будемо сумніватися в Де Хеа

17 червня 13:05 256 Читать на русском
Аспас: Ми зробимо собі гірше, якщо будемо сумніватися в Де Хеа
Яго Аспас / Фото Marca

Нападник збірної Іспанії Яго Аспас прокоментував гру своїх колег по збірній не забувши і про головного тренера.

"Де Хеа – один з кращих воротарів в світі, і ми зробимо тільки собі гірше, якщо будемо в ньому сумніватися. Нечесно буде його міняти в наступних матчах.

Дієго Коста? Він провів неймовірний матч. Він забив два голи в боротьбі з захисниками. Після такого матчу його складно буде замінити.

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Єрро? Він здатний виконувати роботу тренера. Раніше він був спортивним директором збірної, він та людина, яка була з нами кожен день і знає нас добре", – цитує Аспаса Radio Marca.

Нагадаємо, у своєму першому матчі на ЧС-2018 збірна Іспанії зіграла у бойову нічию (3:3) з Португалією.

ЧС-2018 1 тур

Португалія - Іспанія: П'ятниця 15 червня 2018

Португалія
Матч завершено
3 : 3
Іспанія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Іспанія Іспанія Дієго Коста Дієго Коста Португалія - Іспанія Давід Де Хеа Давід Де Хеа Яго Аспас Яго Аспас
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