Асоціації з московським Спартаком – фанатів Динамо обурив маркетинговий хід клубу

Офіційний фан-шоп "біло-синіх" випустив новорічні сувеніри з символом наступного року – свинею.

Цей факт неабияк обурив багатьох прихильників Динамо, адже ще з радянських часів прийнято вважати, що свиня – символ Спартака, а московський клуб, як відомо, одвічний суперник киян.

Зазначимо, що майже відразу тоовар був прибраний з полиць клубного магазину "біло-синіх". Фан-шоп навіть опублікував офіційну заяву щодо цієї ситуації.

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"Традиційно напередодні новорічних свят наш офіційний клубний фан-шоп випускає сувенірну продукцію з символікою прийдешнього року за китайським календарем. Як відомо, 2019-й – буде роком Жовтої Земляної Свині (Кабана). Саме тому з цим символом і були розроблені деякі позиції сувенірної продукції для фан-шопу.



На жаль, частина наших уболівальників сприйняла подібні сувеніри вкрай негативно, побачивши якийсь зв'язок сувеніра з давнім протистоянням київського Динамо і московського Спартака. Фан-магазин підкреслює, що ні в якому разі не хотів нікого образити, і не планував, щоб сувенір асоціювався зі Спартаком, або яким-небудь іншим клубом. Виходячи з ситуації, що склалася, було прийнято рішення зняти з продажу цю продукцію", – написали у Facebook представники офіційного магазину киян.

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