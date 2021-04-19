Оголошення про створення Європейської Суперліги призвело до скликання позачергового засідання Асоціації європейських клубів (ЕСА). Пов'язані з новим турніром клуби зібрання проігнорували.

12 клубів-фундаторів Європейської Суперліги не зголосилися до участі в засіданні. Про це журналіст Саймон Стоун написав у своєму твіттері.

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Натомість захід відвідали представники ПСЖ і Баварії, яких пов'язували з намірами приєднатися до "відступників". Екстреним засіданням ECA керував гендиректор Аякса Едвін ван дер Сар. Клуби-учасники асоціації підтвердили попередні домовленості щодо реформи Ліги чемпіонів із розширенням учасників до 36-ти та переходом на "швейцарську" систему змагань.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект започаткували Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан.

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