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Асоціація іспанських футболістів підтримала Зозулю після скандальних подій у матчі з Райо Вальєкано

06:30 23 Читать на русском
Асоціація іспанських футболістів підтримала Зозулю після скандальних подій у матчі з Райо Вальєкано
Роман Зозуля / фото з відкритих джерел

Асоціація іспанських футболістів виступила з офіційною позицією щодо інциденту, який трапився у матчі 20 туру іспанської Сегунди.

"Асоціація висловлює рішучий осуд подій у матчі. Співчуваємо Роману Зозулі. Наша організація готова допомогти із захистом прав як футболіста, так і людини", – йдеться в заяві на офіційному сайті організації.

Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця

Нагадаємо, фанати Райо Вальєкано протягом першого тайму матчу проти Альбасете ображали українського форварда. Після перерви гравці Альбасете відмовилися виходити на поле, їхнє рішення підтримав головний арбітр матчу та гравці Райо Вальєкано.

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Теги
Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Зозуля скандал Райо Вальєкано Альбасете Альбасете
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