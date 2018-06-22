Асистент тренера Карпат Сіренко: При належній роботі можна виконувати будь-які завдання

Асистент головного тренера Карпат з фізпідготовки Павло Сіренко детально проаналізував роботу команди у минулому сезоні та розповів про підготовку в міжсезонні.

"Починаючи співпрацю з Карпатами взимку, у мене не було й найменшого сумніву, що ми усе налагодимо. Я кажу "ми", оскільки при збалансованій і належній праці усіх без виключення ланок: футболістів, адміністративного сектору, працівників клубу, медичного та тренерського штабів, а також керівництва, можна виконувати будь-які завдання.

Карпати запланували 3 тренувальних збори

Звичайно, не обійшлося без певних складнощів, але ми стали єдиним цілим. Будь-яка команда може програти, проте, якщо у цій команді футболісти грають не лише за пункти в таблиці, а один за одного, відстоюючи честь рідного міста, то в суперників шансів стає набагато менше.

Я до мозку та кісток перфекціоніст і завжди намагаюся шукати і виправляти певні недоліки. Передусім, у своїй роботі. Я чудово розумію, що у професійному спорті дрібниць немає", – цитує Сіренка офіційний сайт Карпат.