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Асистент Шевченка похизувався світлиною, на якій отримує "удар" від легендарного Володимира Кличка

09:41 1162 Читать на русском
Асистент Шевченка похизувався світлиною, на якій отримує "удар" від легендарного Володимира Кличка
Андреа Малдера / Фото прес-служби збірної України

Італієць Андреа Малдера, який працює асистентом Андрія Шевченка в збірній України, поділився спільною фотографією з легендою світового боксу Володимиром Кличком.

Італійський фахівець у своєму Instagram опублікував спільну світлину з українським чемпіоном.

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На фотографії Малдера виглядає вкрай щасливим попри "потужний удар" в щоку від Кличка. "З моїм другом", – саме такий підпис залишив Андреа під своєю публікацією.

Нагадаємо, 48-річний фахівець допомагає Шевченкові з перших днів його роботи в збірній України, тобто з липня 2016-го.

Цілком нетаємно. Секретні матеріали про Малдеру і ще двох спецагентів збірної України

Whith my friend @wladimir_klitschko_official

Допис, поширений Andrea Maldera (@malderaandrea)

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Теги
Збірна України Андреа Малдера Андреа Малдера
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