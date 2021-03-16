На 78-му році життя відійшла у вічність Катерина Іванівна Карас, мати одного з тренерів команди Еміліана Караса. Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Прес-служба "біло-синіх" вже висловила співчуття Еміліану, його рідним і близьким у зв'язку з тяжкою втратою. "Глибоко сумуємо разом з сім'єю Катерини Іванівни. Світла пам'ять", – написали на сайті киян.

До слова, Карас ще в липні увійшов у тренерський штаб Мірчі Луческу разом з Олегом Гусєвим, Огнєном Вукоєвічем, Михайлом Михайловим і Дієго Лонго. Останній, до слова, покинув столичний клуб на початку січня.

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