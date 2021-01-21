"З нашого боку була хороша гра – хлопці добре рухалися і в першому, і в другому таймі, добре контролювали м'яч і диктували свої умови. На жаль, у першому таймі ми створили дуже мало моментів, хоча м'яч до штрафного майданчика суперника доводили, але далі не ризикували – не подавали і не прострілювали. Над цим потрібно попрацювати.

Дебютний гол Клейтона та курйоз Циганкова у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар Солігорськ – 2:0

У другому таймі діяли активніше, краще подавали кутові, заробляли стандарти, добре виходили із захисту в контратаки, могли забити ще. Загалом обидва тайми пройшли за нашим сценарієм, ми зіграли непоганий матч.

Гол Клейтона? Циганков добре виконав подачу з кутового на дальню стійку, Кендзьора вдало скинув м'яч. Словом, зіграли роль командні взаємодії, чого не вистачало в першому таймі. Хоча до перерви м'яч ми контролювали навіть краще, ніж після неї. На жаль, доходячи до штрафного майданчика, не ризикували: не грали у вільні зони або за спину захисникам суперника і не шукали шлях до воріт, тому і не створили моменти.

Виступ Ваната? Луческу хотів його випустити і раніше, але складно міняти футболіста, який грає всього 45 хвилин. Ванат – дуже талановитий хлопець, проти Шахтаря він вийшов і першим же дотиком міг забити. У нього усе попереду, найголовніше, щоб продовжував працювати, тренуватися, рости. Усе залежить від нього. Головний тренер завжди буде довіряти молодим і не тільки – головне, щоб вони виправдовували цю довіру.

Відсутність Вербіча та Белуце у заявці? Вони мають зробити МРТ. Накопичується втома – це нормально для щоденних дворазових тренувань на зборах", – поділився Карас у коментарі офіційному сайту Динамо.

Динамо било Шахтар Григорчука: Циганков і 3 легіонери дають позитив, дебют 19-річного українця, гол бразильця