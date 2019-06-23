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Асистент Льова увійде в тренерський штаб Баварії

22:19 345 Читать на русском
Асистент Льова увійде в тренерський штаб Баварії
Ханс-Дітер Флік / Фото ФК Баварія

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов втратив одного із своїх помічників.

Ханс-Дітер Флік стане помічником головного тренера Баварії Ніко Ковача, повідомляє kicker.

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54-річний фахівець працював у тренерському штабі збірної Німеччини, де допомагав Йоахіму Льову.

Баварія узгодила контракт з Фліком на 2 роки. За підсумками минулого сезону Баварія тріумфувала у Бундеслізі.

"Ханс чудово розбирається в футболі та приємний як людина. У нього чудовий характер, його високо цінують як гравці, так і тренери", – дав рекомендацію своєму колишньому помічнику Йоахім Льов.

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Баварія Баварія Німеччина Ханс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов Ніко Ковач Ніко Ковач
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