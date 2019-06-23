Асистент Льова увійде в тренерський штаб Баварії

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов втратив одного із своїх помічників.
Ханс-Дітер Флік стане помічником головного тренера Баварії Ніко Ковача, повідомляє kicker.
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54-річний фахівець працював у тренерському штабі збірної Німеччини, де допомагав Йоахіму Льову.
Баварія узгодила контракт з Фліком на 2 роки. За підсумками минулого сезону Баварія тріумфувала у Бундеслізі.
"Ханс чудово розбирається в футболі та приємний як людина. У нього чудовий характер, його високо цінують як гравці, так і тренери", – дав рекомендацію своєму колишньому помічнику Йоахім Льов.
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