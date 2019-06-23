Асистент Льова увійде в тренерський штаб Баварії

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов втратив одного із своїх помічників.

Ханс-Дітер Флік стане помічником головного тренера Баварії Ніко Ковача, повідомляє kicker.

Льов виписаний з лікарні – відомо, коли наставник збірної Німеччини повернеться до роботи

54-річний фахівець працював у тренерському штабі збірної Німеччини, де допомагав Йоахіму Льову.

Баварія узгодила контракт з Фліком на 2 роки. За підсумками минулого сезону Баварія тріумфувала у Бундеслізі.

"Ханс чудово розбирається в футболі та приємний як людина. У нього чудовий характер, його високо цінують як гравці, так і тренери", – дав рекомендацію своєму колишньому помічнику Йоахім Льов.

Баварію не покарали, надії БД на наступний рік, косплей Гвардіоли, сезон в мінус для Коно – підсумки Бундесліги-2018/19