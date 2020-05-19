Асистент керманича Бернлі підхопив коронавірус

Асистент головного тренера Бернлі Іен Воан захворів на сумнозвісний COVID-19.

Помічник Шона Дайча заразився коронавірусом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Воан хворіє без виражених симптомів. Після виявлення хвороби його відправили на 7-денний карантин. Вочевидь, тренер є одним із шести хворих на коронавірус в АПЛ. Решта гравців, тренерів і персоналу Бернлі успішно здали тест на COVID-19.

До слова, Іен Воан є вихованцем манчестерських клубів – Юнайтед і Сіті, а найкращі роки ігрової кар'єри провів у Ноттінгем Форест (1990-2000 рр.). Із Шоном Дайчем він почав співпрацювати в Уотфорді в сезоні 2011/12. Опісля він разом із англійським фахівцем перебрався на Терф Мур.

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