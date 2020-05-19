toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ТРАНСФЕРИ НІМЕЧЧИНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС

Асистент керманича Бернлі підхопив коронавірус

19 травня 23:06 31 Читать на русском
Асистент керманича Бернлі підхопив коронавірус
Іен Воан / Getty Images

Асистент головного тренера Бернлі Іен Воан захворів на сумнозвісний COVID-19.

Помічник Шона Дайча заразився коронавірусом, повідомляє офіційний сайт клубу.

АПЛ запустила масове тестування на коронавірус – виявлено 6 інфікованих у трьох клубах

Воан хворіє без виражених симптомів. Після виявлення хвороби його відправили на 7-денний карантин. Вочевидь, тренер є одним із шести хворих на коронавірус в АПЛ. Решта гравців, тренерів і персоналу Бернлі успішно здали тест на COVID-19.

До слова, Іен Воан є вихованцем манчестерських клубів – Юнайтед і Сіті, а найкращі роки ігрової кар'єри провів у Ноттінгем Форест (1990-2000 рр.). Із Шоном Дайчем він почав співпрацювати в Уотфорді в сезоні 2011/12. Опісля він разом із англійським фахівцем перебрався на Терф Мур.

"Не знав, що в мене така велика родина": найкращий футболіст в історії АПЛ шокує – він бив Роналду та інших грандів

blog_ava
11-річного футболіста жорстоко вбили у Дніпрі
19 травня
7193
Теги
Англія коронавірус Шон Дайч Шон Дайч Бернлі Бернлі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
15
год
:
34
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук