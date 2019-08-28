Асистент Каштру назвав цілі Шахтаря у Лізі чемпіонів

Жоау Брандау, який працює у тренерському штабі "гірників", розповів про очікування клубу від старту в головному євротурнірі.

"У нас все добре. Гравці продемонстрували величезне прагнення віддавати максимум на тренуваннях і в матчах, а наші результати якраз і є наслідком найкращих якостей, які демонструють футболісти.

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Ліга чемпіонів – найкраще клубне змагання світу, де виступають найсильніші. Пишаємося тим, що ми серед них. Шахтар – єдина українська команда в турнірі, і ми будемо боротися за те, щоб підтвердити свою репутацію", – наводить слова Брандау офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, вже завтра (29 серпня) донеччани дізнаються своїх суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів.