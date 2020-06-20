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Асистент Каштру налаштований на відхід з Шахтаря – фахівець розпочав процес розірвання угоди

17:56 - Читать на русском
Асистент Каштру налаштований на відхід з Шахтаря – фахівець розпочав процес розірвання угоди
Філіппе Селіккая / фото ФК Шахтар

Представник тренерського штабу Шахтаря Філіпе Селіккая прагне покинути донецький клуб.

Філіпе Селіккая розпочав процес припинення співпраці із Шахтарем, інформує Record.

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Зазначається, що фахівець прагне очолити дублюючий склад Спортінга, в якому був асистентом тренера команди U-19 з 2015 по 2017 роки.

Нагадаємо, Селіккая приєднався до Шахтаря у червні 2019-го, увійшовши до тренерського штабу Луїша Каштру.

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