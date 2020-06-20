Асистент Каштру налаштований на відхід з Шахтаря – фахівець розпочав процес розірвання угоди

Представник тренерського штабу Шахтаря Філіпе Селіккая прагне покинути донецький клуб.

Філіпе Селіккая розпочав процес припинення співпраці із Шахтарем, інформує Record.

Шахтар ризикує втратити тренера – асистент Каштру може повернутися у Спортінг

Зазначається, що фахівець прагне очолити дублюючий склад Спортінга, в якому був асистентом тренера команди U-19 з 2015 по 2017 роки.

Нагадаємо, Селіккая приєднався до Шахтаря у червні 2019-го, увійшовши до тренерського штабу Луїша Каштру.

Шовковського засмутив ефектним голом, а Мессі пішки під стіл ходив: призовий кросворд від головного редактора