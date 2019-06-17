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Асистент Хацкевича в Динамо стане тренером Рубіна, – ЗМІ

13:17 953 Читать на русском
Асистент Хацкевича в Динамо стане тренером Рубіна, – ЗМІ
Едуардо Докампо / Фото ФК Динамо

Іспанець Едуардо Докампо найближчим часом переїде в російський чемпіонат.

Фахівець домовився про контракт з казанським Рубіном, інформує Бизнес-Оnline.

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Докампо увійде до штабу нового керманича казанців Романа Шаронова. Іспанець формально отримає посаду головного тренера клубу через відсутність у Шаронова необхідної для роботи в РПЛ ліцензії Pro. Докампо раніше вже працював в академії Рубіна. Після цього він був помічником Олександра Хацкевича в збірній Білорусі і київському Динамо.

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Нагадаємо, раніше склад Рубіна поповнив гравець Шахтаря Олег Данченко.

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Теги
Росія Едуардо Докампо Едуардо Докампо Рубін Рубін Динамо Динамо
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