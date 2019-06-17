Асистент Хацкевича в Динамо стане тренером Рубіна, – ЗМІ

Іспанець Едуардо Докампо найближчим часом переїде в російський чемпіонат.

Фахівець домовився про контракт з казанським Рубіном, інформує Бизнес-Оnline.

Данченко офіційно перейшов з Шахтаря в Рубін – українець підписав довготривалий контракт

Докампо увійде до штабу нового керманича казанців Романа Шаронова. Іспанець формально отримає посаду головного тренера клубу через відсутність у Шаронова необхідної для роботи в РПЛ ліцензії Pro. Докампо раніше вже працював в академії Рубіна. Після цього він був помічником Олександра Хацкевича в збірній Білорусі і київському Динамо.

Ордець може перейти в Динамо Москва

Нагадаємо, раніше склад Рубіна поповнив гравець Шахтаря Олег Данченко.