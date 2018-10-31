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Асистент Фонсеки Кампуш: Олімпік буде оборонятися у своєму штрафному, як і всі інші команди проти Шахтаря

14:11 176 Читать на русском
Асистент Фонсеки Кампуш: Олімпік буде оборонятися у своєму штрафному, як і всі інші команди проти Шахтаря
Нуну Кампуш / ФК Шахтар

Асистент головного тренера "Шахтаря" Нуну Кампуш поділився очікуваннями на матч 1/8 фіналу Кубка України Шахтар – Олімпік.

Ми довіряємо абсолютно усім гравцям Шахтаря. Тому будь-який футболіст, який буде сьогодні виступати в стартовому складі, стовідсотково зіграє на своєму найкращому рівні. Команда переживає зараз хороший момент, ми виграли останній матч впевнено. Зрозуміло, що ми хочемо продовжувати в тому ж дусі. Це буде дуже складна гра.

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Щодо Тайсона, то зараз не можна говорити будь-які деталі. Він почав тренуватися зараз з командою. Думаю, нам потрібно почекати ще деякий час, щоб побачити, наскільки він буде готовий.

Олімпік – це команда, яка, скоріше за все, буде грати через контратаки. Це приблизно те, що роблять більшість з наших суперників, і вони можуть створювати нам складності. Я вірю, що вони будуть оборонятися у своєму штрафному практично, як і всі інші команди. І я не думаю, що будуть якісь нововведення. Буде приблизно такий футбол, як і завжди.

Якщо говорити про Шевчука, то він прийшов в команду ще зовсім нещодавно. Він намагається приносити свої ідеї в гру цієї команди. Ми подивимося на нього як на тренера і оцінимо його команду. Бажаємо йому удачі в його майбутньому", – розповів Кампуш телеканалу Футбол.

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Кубок України1/8 фіналу

Шахтар - Олімпік: Середа 31 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
3 : 2
Олімпік
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Шахтар Шахтар Кубок України Шахтар - Олімпік Нуну Кампуш Нуну Кампуш
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