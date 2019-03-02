Асистент Фонсеки: Динамо завжди однаково грає проти Шахтаря

Асистент головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеки Тіагу Леал вважає, що Динамо завжди одноманітно грає проти "гірників".

"Динамо завжди грає однаково проти нас. Завжди. З того моменту, як я сюди прийшов, в матчах Шахтаря та Динамо відбувається одне й те саме: Динамо вичікує, що ми зробимо якусь помилку, якою вони можуть скористатися.

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Найцікавіше те, що так і відбувається, причому дуже часто. Говорили про це з підопічними: ми граємо більше, у нас більше моментів, у нас більше часу тримається м'яч, але ми програємо через помилки.

Всі помиляються. Особливо такі команди, як ми, Манчестер Сіті, Барселона, які хочуть володіти м'ячем, які виходять на поле і кажуть, що будуть грати першим номером в цьому спектаклі. Ми завжди ризикуємо помилитися, тому що завжди з м'ячем. Якщо не хочеш допускати помилок: вибив м'яч куди подалі, й все", – цитує Леала Sport Arena.

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