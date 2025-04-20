Арсенал розгромив Іпсвіч у матчі 33-го туру АПЛ (4:0). Відео голів та огляд поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Гольову феєрію Арсенала започаткував Олександр Зінченко, який розігнав атаку, що завершилась точним обвідним ударом Троссара. На 28-й хвилині "каноніри" подвоїли перевагу – Мартінеллі завершив блискавичну комбінацію, замкнувши простріл Сака, який перед тим отримав м’яч після розкішної п’ятки від Меріно.

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Після перерви лондонці не зупинились. Троссар оформив дубль, вдало зігравши під час розіграшу кутового. Крапку в матчі поставили на 90-й хвилині – Зінченко розрізною передачею вивів Нванері на удар, і той пробив з рикошетом від захисника. 0:4 – переконлива перемога Арсенала.

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