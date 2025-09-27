Асист Ярмолюка у відеоогляді матчу Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 3:1
Брентфорд у рамках 6-го туру АПЛ переміг Манчестер Юнайтед (3:1). Відео голів та огляд зустрічі дивіться в цій новині на "Футбол 24".
Манчестер Юнайтед знову зазнав фіаско. У грі шостого туру АПЛ "червоні дияволи" поступилися Брентфорду з рахунком 1:3.
Ярмолюк вражає АПЛ статистикою – кращий за українця тільки 100-мільйонна зірка Челсі
За "бджіл" двічі відзначився Ігор Тьяго. Передачу на Єнсена перед третім голом виконав Єгор Ярмолюк. Манчестер Юнайтед спромігся лише на один м'яч у виконанні Беньяміна Шешка. А Бруну Фернандеш знову не зміг реалізувати пенальті.
Ярмолюк переміг МЮ – українець віддав асист і передасист, але недограв у дебютному голі Шешко, Бруну не забив пенальті
