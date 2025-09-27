Брентфорд у рамках 6-го туру АПЛ переміг Манчестер Юнайтед (3:1). Відео голів та огляд зустрічі дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед знову зазнав фіаско. У грі шостого туру АПЛ "червоні дияволи" поступилися Брентфорду з рахунком 1:3.

За "бджіл" двічі відзначився Ігор Тьяго. Передачу на Єнсена перед третім голом виконав Єгор Ярмолюк. Манчестер Юнайтед спромігся лише на один м'яч у виконанні Беньяміна Шешка. А Бруну Фернандеш знову не зміг реалізувати пенальті.

