Црвена Звезда обіграла Гент в рамках 3-го туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Бельгійці продовжили своє єврокубкове падіння. "Буйволи" програли усі три матчі у груповому етапі Ліги Європи. Хоча після швидкого пропущеного гола від Црвени Звезди Гент навіть зумів відігратися, але в другому таймі захистити бодай нічию не зміг.

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Форвард Гента Роман Яремчук взяв безпосередню участь у забитому голі своєї команди. Українець отримав м'яч у штрафному майданчику, але не став пробивати, а скинув на Оджиджа-Офое, який розстріляв ворота сербів.

Після трьох трів Црвена Звезда має у своєму активі 6 очок та посідає друге місце в турнірній таблиці групи L. Гент з нулем пунктів закономірно розташувався на останній сходинці квартету.

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