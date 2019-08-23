Асист Яремчука у відеоогляді матчу Ліги Європи Гент – Рієка – 2:1

Гент з трьома українцями у складі переміг Рієку в першому матчі кваліфікації Ліги Європи (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Бельгійський Гент вдома з допомогою українців здобув вольову перемогу над Рієкою. Хорвати забили в кінці першої половини гри, а в другій вже повели господарі.

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Спочатку Роман Яремчук класно прострілив вздовж воріт і Лорану Депуатру залишилося лише підставити ногу, а ще за 15 хвилин екс-форвард Хаддерсфілда оформив дубль.

Отже, 2:1, і доля путівки в груповий етап вирішиться у Хорватії. До слова, Яремчук провів на полі 83 хвилини, Ігор Пластун – увесь матч, а Роман Безус вийшов на заміну на 63-й.

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