Барселона забивала в кожному з останніх 44 матчів у всіх турнірах (125 голів), повторивши свою найкращу результативну серію в історії, встановлену з листопада 1942 року по лютий 1944 року (44 матчі, 139 голів).

Барселона в експериментальному складі переграла Реал Сосьєдад – Лєвандовскі забив і зганьбився, вогняний вихід Ямаля

У Сан-Себастьяні за «блаугранас» відзначилися Жюль Кунде і Роберт Лєвандовскі. Перший гол був забитий після розіграшу кутового, другий – з гри. Причому на Лєвандовскі асистував Ламін Ямаль, який за хвилину до цього вийшов на заміну.

За Реал Сосьєдад забив Альваро Одріосола.

Ельче піднявся в зону ЛЧ, Севілья в знущальницькому стилі перемогла Райо Вальєкано