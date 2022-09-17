Асист Вілліана у відеоогляді матчу Ноттінгем Форест – Фулхем – 2:3
09:43 - Читать на русском
Фулхем перестріляв Ноттінгем Форест у матчі 8 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
11’ Тайво Авоньї
77’ Люїс О'Браян
Кенні Тете 55’
Жоау Палінья 58’
Гарісон Рід 60’
11’ Тайво Авоньї
55’ Кенні Тете
58’ Жоау Палінья
60’ Гарісон Рід
77’ Люїс О'Браян
"Лісники" виграли перший тайм завдяки голу Авоньї, однак посипалися в дебюті другої половини. Конструктором атак Фулхема виступив Вілліан, який віддав асист і передгольову передачу. Слід відзначити і розкішний постріл Паліньї з-за меж карного майданчика.
Вілліан організував яскравий камбек Фулхема, Джеррард перервав слабку серію і відклав звільнення
Закріпив перевагу Рід – неймовірний камбек лондонців за 5 хвилин! О'Браян вийшов на заміну і відквитав один м'яч, однак Форест таки довелося миритися з 4 поразкою поспіль.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter