Фулхем перестріляв Ноттінгем Форест у матчі 8 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

"Лісники" виграли перший тайм завдяки голу Авоньї, однак посипалися в дебюті другої половини. Конструктором атак Фулхема виступив Вілліан, який віддав асист і передгольову передачу. Слід відзначити і розкішний постріл Паліньї з-за меж карного майданчика.

Вілліан організував яскравий камбек Фулхема, Джеррард перервав слабку серію і відклав звільнення

Закріпив перевагу Рід – неймовірний камбек лондонців за 5 хвилин! О'Браян вийшов на заміну і відквитав один м'яч, однак Форест таки довелося миритися з 4 поразкою поспіль.