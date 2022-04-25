Вінгер краківського клубу Георгій Цітаішвілі був близьким до того, аби принести своїй команді одне очко, одна не судилося.

Польща, Екстракляса, 30-й тур

Вісла Краків – Вісла Плоцьк – 3:4

Голи: Рінг, 27, Мену, 58, Ондрашек, 71 – Томасік, 9, Мекульскі, 12, 41, Швох, 90+11 (пен.)

Динамо потрапило у топ-5 клубів світу за кількістю ігрового часу для клубних вихованців

Драматичний поєдинок відбувся у 30-му турі у чемпіонаті Польщі між двома Віслами. У складі краківського клубу з перших хвилин вийшов колишній півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі. Господарі вже на 12-й хвилині "горіли" 0:2. До кінця тайму команди обмінялись голами і по перерві господарі взялись відвойовувати пропущене.

Їм доволі швидко далось виконати задумане і в середині другої сорокап'ятихвилинки рахунок був вже нічийним. До третього гола "білої зірки" спричинився і екс-українець, який асистував Ондрашеку. На 83-й хвилині Гіо покинув поле, а на 11-й доданій його команда не втримала своїй ворота і пропустила з пенальті.

Як наслідок, Вісла Краків залишилась у зоні вильоту – за чотири тури до завершення першості команда йде шістнадцятою, маючи у своєму активі 29 очок.

Шахтар здобув вольову перемогу над Антальяспором – "гірники" вшанували вбитих дітей, нагадавши про трагедію в Одесі