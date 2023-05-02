Севілья не програвала п'ять турів поспіль до зустрічі з Жироною. Підопічні Мічела в минулі вихідні впоралися з самим Реалом. Ще в першому таймі гості змогли відкрити рахунок. Відзначився Хуанпе на 23 хвилині. Господарі поля намагалися відігратися і створили досить багато моментів, але жоден удар не завершився голом. Натомість Таті Кастельянос з передачі Віктора Циганкова подвоїв перевагу Жирони. В активі українця наразі три голи та чотири асиста.

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Севілья після поразки посідає 11 сходинку в турнірній таблиці з 41 балом. Команда українця перебуває на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 44 очки.

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