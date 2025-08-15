Честь відкрити сезон 2025/26 випала "Монтіліві", де Жирона приймала Райо Вальєкано. Поєдинок стартував о 19:00 за місцевим часом, що роздратувало спільноту – в Іспанії у цей час ще занадто спекотно. Можливо, саме цей факт призвів до катастрофи, якої господарі зазнали в першому таймі.

Віктор Циганков потрапив у основний склад. Владислав Крапивцов залишився на банці. Мічел продовжує довіряти Гассанізі – втім, після сьогоднішньої зустрічі його думка може змінитись.

Жирона жахливо стартувала. З таким футболом команда вилетить у Сегунду

Каталонці часто провалювались у попередньому чемпіонаті, однак настільки поганих таймів, здається, не було. У першому таймі з Райо стався шалений провал. До перерви Жирона завдала всього два удари по воротах – обидва з дистанції, один заблокований. Також пригадується точний крос під замикання Лопесу, але центрбек пробивав з офсайду.

У карному майданчику мадридців провели всього два дотики до м'яча, хоча ця проблема виявилась найменшою. Більший провал стався у єдиноборствах на землі – підопічні Мічела із 42 дуелей виграли тільки 16. Втім, навіть це можна було б пережити, якби не клоунада в задній лінії. Дивитись на гру Жирони в обороні без музики із шоу Бенні Хілла неможливо.

На 18-й хвилині Давід Лопес потрапив під пресинг і віддав пас назад, на голкіпера. Гассаніга ж примудрився не влучити по м'ячу, за що був покараний Де Фрутосом. 0:1!

Ще через дві хвилини Де Фрутос зачепився за винос свого голкіпера. У центрі поля він виграв боротьбу з Кречі, після чого зробив ривок метрів на 50 до штрафного. Ладо так і не наздогнав Хорхе, дозволивши прострілити на лінію воротарського – звідти забив Альваро Гарсія. 0:2!

На 43-й же хвилині Гассаніга отримав пас і простій ситуації спробував хитнути Де Фрутоса на дриблінгу. Не вийшло. Хорхе м'яч відібрав, а Пауло вдарив останнього по ногах – причому у власному штрафному. Таким чином, аргентинський воротар отримав червону картку й привіз пенальті.

Українці тягнули Жирону, як могли. Циганков ефектно відродив інтригу, Крапивцов вберіг від ще більшої ганьби

Замість Гассаніги у ворота встав харків'янин Крапивцов. На жаль, потягнути 11-метровий не вдалося, однак Владислав вгадав напрям удару Паласона. 0:3.

Райо Вальєкано на куражі мав забивати й четвертий гол, однак на заваді став наш голкіпер. На 3-й компенсованій наш голкіпер виграв дуель у Сісса при виході віч-на-віч, а ще через хвилину стався не менш крутий порятунок. Де Фрутос протиснув Блінда на правому краю штрафного й виконав простріл, а м'яч рикошетом від ноги Крейчі пішов у ближній кут. Попри коротку відстань, Крапивцов зупинив сферу.

Циганков же створив єдині моменти Жирони в першому таймі. Зокрема, на 15-й хвилині Віктор пройшов двох опонентів на дриблінгу, а третій збив його перед карним майданчиком. Арбітр призначив стандарт, а подачу виконав наш земляк – саме її Лопес замикав із офсайду.

На 23-й же Циганков прийняв складну діагональ і скинув м'яч Еррері, а сам побіг відкриватись у вільну зону в штрафному. Янхель проігнорував варіант для проникного пасу, пробивши самотужки – м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою.

До перерви пригадується й точний крос на Крейчі, однак Ладо не зміг нормально пробити. Тільки чиркнув головою на лінію карного. До цього слід додати традиційну неперервність і високу інтенсивність гри – просто на тлі жахливого футболу партнерів вони залишались непомітними. Їх не було як конвертувати в гостроту.

У другому таймі футбол Жирони не став кращим. До 79-ї хвилини підопічні Мічела мали всього один удар по воротах – але саме він скоротив відставання в рахунку. Гол на 57-й хвилині створив Циганков, який прийняв передачу на хід правим флангом. Вітя втік від одного опонента, легко обіграв другого, влетів у штрафний і покотив на лівий край – там Рока замкнув без спротиву. 1:3!

У наступні 35 хвилин екс-динамівець залишався дуже помітною фігурою. Значна частка комбінацій на чужій третині пройшла за його участі. Віктор скидував Лемару, коли той пройшов до лінії півкола й пробив у захисника. Він же пробивав з розвороту після неоковирного пасу в центр карного.

А от у Крапивцова роботи по перерві не було. Райо Вальєкано провів декілька атак і завдав 7 ударів, але тільки один пішов у площину (його на лінії воріт заблокував Крейчі). Із цікавого можна відмітити виходи Владислава за межі штрафного при грі на м'ячі – наш воротар формував ситуативні трійки. Головне, що в його діях відчувався спокій, якого так бракує авантюрному Гассанізі.

Жирона так і не відігралась

Підопічні Мічела додали в агресії по перерві, що й не дивно. Тим паче, що Райо Вальєкано дозволяв грати – мадридці сіли в низький блок і чекали на контратаки. Тим не менш, каталонці не створили аж надто великих проблем для гостей. Було лишень кілька пожежних ситуацій із заблокованими пострілами, а єдиний момент стався після навісу з кутового. Крейчі замкнув, але м'яч пройшов над поперечкою.

Наприкінці зустрічі Жирона ще й пропустила четвертий гол. Сіссе міг взяти реванш, вирвавшись віч-на-віч з Крапивцовим і пробивши йому поміж ніг, але лайнсмен помітив офсайд. До речі, це був не перший пропущений Владиславом гол – перед перервою йому вже забивали внаслідок замикання кросу на ближню, однак українець був першим на м'ячі. Далі стався напад на воротаря й відскок у ворота, тож рахунок не змінився.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Райо Вальєкано. Жирона провалила старт нового чемпіонату.