Райо Вальєкано обіграв Жирону в матчі першого туру Ла Ліги (3:1). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Це був явно не найкращий день для основного воротаря Жирони Пауло Гассаніги. Мало того, що він був винен у першому пропущеному м'ячі, так ще й "привіз" пенальті + вилучення на 43-й хвилині. Саме тоді на полі з'явився українець Владислав Крапивцов.

Асист Циганкова та сейви Крапивцова не врятували Жирону – Райо Вальєкано знищив каталонців у матчі-відкритті Ла Ліги

Відбити удар Паласона з пенальті Крапивцову не вдалося, але в іншому він зіграв дуже надійно і зробив кілька пам'ятних сейвів.

Вінгер Віктор Циганков теж відзначився видовищним асистом. Українець, немов на велосипеді, проїхав по своєму правому флангу, після чого зробив точний пас на Року.

На жаль для Жирони, цього виявилося недостатньо, щоб набрати очки в цій зустрічі.