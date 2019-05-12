Сухоцький асистом і Моха голом допомогли Словану розтрощити Жиліну – відео голів та огляд матчу

Український захисник Артем Сухоцький та екс-хавбек Олімпіка Моха відзначились результативними діями в складі Слована та допомогли команді розбомбити Жиліну. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Словаччини, група чемпіонів, 8 тур

Слован Братислава – Жиліна – 6:2

Голи: Шпорар, 3, 58, 80, Холман, 32, Дражич, 43, Моха, 83 – Гамбос, 50, Валло, 74

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Слован, який достроково оформив чемпіонство, на своєму полі приймав Жиліну. Артем Сухоцький та Моха вийшли в стартовому складі, і вже на 32-й хвилині українець віддав асист на Холмана. Моха поставив крапку в зустрічі на 83-й хвилині. Команда з Братислави перемогла з рахунком 6:2.

Варто зазначити, що в складі Жиліни виступає орендований у Динамо захисник Лука Лочошвілі, але в цій грі він був відсутній.